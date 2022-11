Alckmin anuncia que Tebet coordenará área de desenvolvimento social na transição de governo

Terceira presidenciável mais votada no primeiro turno das eleições de 2022 é um dos principais nomes para assumir um ministério na gestão Lula; vice-presidente eleito antecipou anúncio do MDB

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/11/2022 Vice presidente eleito, Geraldo Alckmin e integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT) se encontraram com técnicos do Tribunal de Contas da União no início da semana



O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) conversou com jornalistas nesta terça-feira, 8, e anunciou que a senadora Simone Tebet (MDB) – terceira presidenciável mais votada no primeiro turno das eleições em 2 de outubro – irá integrar a equipe de transição de governo como coordenadora da área de desenvolvimento social. A fala do ex-governador de São Paulo ocorreu após encontro entre as partes em Brasília. “Temos dois desafios grandes: um economia, e o outro social. E eles não disputam, eles são sinérgicos. Eles se somam. É preciso ter uma agenda de eficiência econômica e de competitividade, e de outro lado uma rede de proteção social que é extremamente importante. Então, a Simone, com a sua experiência, e com a sensibilidade, a força da mulher, vai trabalhar conosco na área do desenvolvimento social”, afirmou o ex-tucano. Tebet, por sua vez, ressaltou que não haveria outra opção a ser escolhida para sua atuação que não fosse a do desenvolvimento social. “Isso foi acatado pelo vice-presidente, nós vamos colaborar”, pontuou a senadora. A manifestação de Alckmin antecipa o anúncio do MDB de integrar a equipe de transição para a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se iniciará no próximo ano. Isso porque, minutos antes da fala de Geraldo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o mandatário do MDB, Baleia Rossi, se encontraram para que a formalização de um convite petista aos emedebistas ocorresse. Rossi, por fim, disse que levaria a questão aos líderes regionais e que uma resposta poderia ser anunciada até a próxima quarte-feira, 9. “É uma decisão que não vou tomar sozinho”, afirmou o líder do partido de centro.