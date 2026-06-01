Nelsinho Trad defende cautela sobre classificação de facções como terroristas

Parlamentar defendeu fim da polarização política e mencionou que conversa entre Flávio Bolsonaro e Trump era necessária

Waldemir Barreto/Agência Senado Senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal



O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, afirmou que a eventual classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas pelos Estados Unidos deve ser tratada com cautela. Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, o parlamentar defendeu que o tema seja conduzido por meio de cooperação internacional e sem viés partidário.

De acordo com o senador, o combate ao crime organizado exige maior integração entre os países e organismos internacionais. Para ele, os atuais mecanismos de cooperação na área da segurança pública ainda apresentam falhas e precisam ser aprimorados com investimentos em tecnologia e participação conjunta de diferentes setores da sociedade.

Ao comentar a iniciativa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de procurar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar do tema, Nelsinho Trad avaliou que a medida foi necessária. No entanto, ressaltou que o assunto exige responsabilidade, especialmente em um período marcado por disputas eleitorais, e que todas as ações devem ter como foco principal o fortalecimento da segurança.

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