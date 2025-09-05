Jovem Pan > Notícias > Política > Alckmin diz que julgamento de Bolsonaro não deve afetar negociação com EUA

Alckmin diz que julgamento de Bolsonaro não deve afetar negociação com EUA

Segundo o ministro da Indústria e Comércio, o processo contra o ex-presidente é uma ‘ação penal’, enquanto as tarifas americanas são uma ‘política regulatória’

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 12h36
  • BlueSky
FáTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Geraldo Alckmin O julgamento do chamado "núcleo crucial" da suposta trama golpista será retomado na próxima terça-feira

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) não possui qualquer relação com as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump aos produtos brasileiros. Segundo Alckmin, o processo contra Bolsonaro é uma “ação penal”, enquanto as tarifas americanas são uma “política regulatória”, tratando-se de assuntos distintos. A declaração foi feita após a cerimônia de posse de novos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No entanto, a visão diverge da percepção de empresários brasileiros que se encontraram recentemente com o deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Esses empresários relataram que, caso o julgamento contra o ex-presidente fosse cancelado ou se ele fosse absolvido, as tarifas impostas pelo governo norte-americano poderiam ser renegociadas e até mesmo zeradas.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Isso indica que, enquanto o governo brasileiro trata os assuntos como independentes, nos Estados Unidos, há uma percepção de que o desfecho do julgamento de Bolsonaro pode influenciar diretamente as relações comerciais e as barreiras tarifárias. O julgamento do chamado “núcleo crucial” da suposta trama golpista será retomado na próxima terça-feira, às 9h, com a leitura do voto do ministro relator, Alexandre de Moraes. A expectativa é que a sentença seja proferida até a sexta-feira da próxima semana. Se condenado, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode enfrentar uma pena de até 43 anos de prisão.

Com informações de Igor Damasceno

Leia também

Líder do PL na Câmara diz que anistia será pautada depois do julgamento de Jair Bolsonaro
Lula vai se reunir com integrantes das Forças Armadas no Palácio do Alvorada
Ricardo Nunes deve recorrer de decisão do TJ-SP que autoriza atividade de mototáxis em São Paulo 

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >