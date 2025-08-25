Alckmin viaja ao México para ampliar laços comerciais

Vice-presidente brasileiro afirma que irá se reunir com o governo e com o setor privado para ‘destravar oportunidades’ em áreas como indústria, agronegócio e saúde

Cadu Gomes/VPR 'O México é um parceiro importante para o Brasil'



O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, embarca nesta terça-feira (26) para o México com o objetivo de firmar relações políticas e ampliar os laços comerciais e de investimentos com o país. Na quinta-feira (28), o político deve visitar a presidente Claudia Sheinbaum, no Palácio Nacional.

“O México é um parceiro importante para o Brasil. Esta visita é uma oportunidade estratégica para aprofundarmos nosso diálogo político e, principalmente, para abrirmos novas frentes de comércio e investimento que gerarão prosperidade para nossos povos”, afirma o vice-presidente.

Alckmin afirma que irá se reunir com o governo e com o setor privado para “destravar oportunidades em áreas como indústria, agronegócio e saúde, fortalecendo a integração produtiva regional”.

Na comitiva estarão presentes o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura. Os presidentes da ApexBrasil, Jorge Viana; da Conab, Edegar Pretto; da Anvisa, Leandro Safatle; e representantes do Ministério da Saúde, Fiocruz e Instituto Butantan; além de empresários e da Confederação Nacional da Indústria (CNI) também devem participar.

Na quarta-feira (27) o vice-presidente participará de um café da manhã com empresários representantes de mais de 10 empresas brasileiras. Alckmin também irá encontrar o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado mexicano, Alejandro Murat Hinojosa.

No mesmo dia, ele terá três reuniões seguidas com ministros mexicanos: secretários de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Julio Berdegué Sacristán, de Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; e de Economia, Marcelo Ebrard. O encerramento do primeiro dia da missão será no Encontro Empresarial Brasil-México.

Em seu segundo dia de viagem, Alckmin receberá as Chaves da Cidade do México das mãos da Chefe de Governo, Clara Brugada Molina, em cerimônia no Antigo Palácio da Prefeitura. Ele também deve se reunir com o secretário de Saúde, David Kershenobich Stalnikowitz. À tarde, o vice-presidente participará de reuniões com empresários mexicanos e encerrará a missão no México no evento da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) “Proteína Animal: Decisões Baseadas na OMSA para Segurança Alimentar”.