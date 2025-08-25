Boulos diz que cassação de Eduardo Bolsonaro preservaria ‘o que resta de autoridade moral no Congresso’

Segundo ele e outros críticos, a conduta do deputado federal nos Estados Unidos configura crime contra a soberania nacional

Em declaração a jornalistas, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) defendeu a cassação imediata do mandato do também deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A fala ocorreu durante o seminário “Brasil Hoje”, um think tank que promove debates entre o poder público e o setor privado. “O Eduardo Bolsonaro tem que ser cassado imediatamente para preservar o que resta de autoridade moral no Congresso Brasileiro”, afirmou Boulos. A posição de Boulos refere-se à atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O deputado do PL está licenciado da Câmara e, desde o início de 2025, reside no país norte-americano, onde tem articulado com políticos locais a aplicação de sanções contra o Brasil.

Segundo Boulos e outros críticos, a conduta de Eduardo Bolsonaro configura crime contra a soberania nacional, popularmente conhecido como crime de lesa-pátria. As articulações do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro teriam como objetivo pressionar o Judiciário brasileiro, em um momento em que seu pai é réu por tentativa de golpe de Estado. As ações de Eduardo Bolsonaro nos EUA coincidiram com o anúncio de tarifas sobre produtos brasileiros pelo governo de Donald Trump e a suspensão de vistos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Além das declarações públicas, Guilherme Boulos já tomou medidas formais contra o colega de parlamento.

Ele protocolou uma representação na Polícia Federal (PF) pedindo a demissão de Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão da instituição, para o qual ele é concursado e está licenciado. Boulos também acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para que seja aberto um inquérito contra o deputado do PL por suposto crime contra a soberania nacional. No Conselho de Ética da Câmara, diversos partidos da base governista e da oposição também apresentaram pedidos de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar, citando sua atuação nos Estados Unidos como o principal motivo.

