Jovem Pan > Notícias > Política > Boulos diz que cassação de Eduardo Bolsonaro preservaria ‘o que resta de autoridade moral no Congresso’

Boulos diz que cassação de Eduardo Bolsonaro preservaria ‘o que resta de autoridade moral no Congresso’

Segundo ele e outros críticos, a conduta do deputado federal nos Estados Unidos configura crime contra a soberania nacional

  • Por da Redação
  • 25/08/2025 18h29
  • BlueSky
VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Guilherme Boulos As articulações do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro teriam como objetivo pressionar o Judiciário brasileiro

Em declaração a jornalistas, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) defendeu a cassação imediata do mandato do também deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A fala ocorreu durante o seminário “Brasil Hoje”, um think tank que promove debates entre o poder público e o setor privado. “O Eduardo Bolsonaro tem que ser cassado imediatamente para preservar o que resta de autoridade moral no Congresso Brasileiro”, afirmou Boulos. A posição de Boulos refere-se à atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O deputado do PL está licenciado da Câmara e, desde o início de 2025, reside no país norte-americano, onde tem articulado com políticos locais a aplicação de sanções contra o Brasil.

Segundo Boulos e outros críticos, a conduta de Eduardo Bolsonaro configura crime contra a soberania nacional, popularmente conhecido como crime de lesa-pátria. As articulações do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro teriam como objetivo pressionar o Judiciário brasileiro, em um momento em que seu pai é réu por tentativa de golpe de Estado. As ações de Eduardo Bolsonaro nos EUA coincidiram com o anúncio de tarifas sobre produtos brasileiros pelo governo de Donald Trump e a suspensão de vistos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Além das declarações públicas, Guilherme Boulos já tomou medidas formais contra o colega de parlamento.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Ele protocolou uma representação na Polícia Federal (PF) pedindo a demissão de Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão da instituição, para o qual ele é concursado e está licenciado. Boulos também acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para que seja aberto um inquérito contra o deputado do PL por suposto crime contra a soberania nacional. No Conselho de Ética da Câmara, diversos partidos da base governista e da oposição também apresentaram pedidos de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar, citando sua atuação nos Estados Unidos como o principal motivo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Tarcísio parafraseia JK em evento e fala que Brasil precisa fazer '40 anos em 4'
Lula defende multilateralismo e diz trabalhar por mundo 'livre de imposições hegemônicas'
Lula anuncia que Nigéria e Brasil passarão a ter um voo direto para 'aprofundar laços'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >