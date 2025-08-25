Jovem Pan > Notícias > Economia > Lula anuncia que Nigéria e Brasil passarão a ter um voo direto para ‘aprofundar laços’

Lula anuncia que Nigéria e Brasil passarão a ter um voo direto para ‘aprofundar laços’

Presidente brasileiro detalha que a viagem será realizada pela maior companhia aérea nigeriana, a Air Peace, e ligará Lagos a São Paulo

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 15h15
Ricardo Stuckert / PR Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião ampliada com o Presidente da República Federal da Nigéria, Bola Tinubu Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião ampliada com o Presidente da República Federal da Nigéria, Bola Tinubu

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira (25) que foi aprovado o início de um voo direto de Lagos, maior cidade da Nigéria, a São Paulo, maior cidade brasileira, como forma de “aprofundarmos os laços entre nossas sociedades”.

“Aumentar as conexões diretas entre Nigéria e Brasil é outro passo essencial para aprofundarmos os laços entre nossas sociedades. Aprovamos o início de um voo direto a ser operado pela maior companhia aérea nigeriana entre Lagos e São Paulo. Incentivar que nigerianos e brasileiros possam vivenciar o imenso patrimônio cultural que compartilhamos é chave para desenvolvermos ainda mais nossa parceria”, afirmou presidente brasileiro.

A declaração ocorreu após reunião com o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto. Representantes dos governos do Brasil e da Nigéria assinaram atos de parceria logo antes da declaração à imprensa.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

