Alcolumbre critica Câmara por atraso em votações de última hora

Recado foi dado em resposta a uma observação do senador Eduardo Braga (MDB-AM) sobre a dificuldade de o Congresso apreciar medidas provisórias dentro do prazo

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Senador Davi Alcolumbre (União-AP) reclamou da demora da Câmara dos Deputados em encaminhar matérias para análise dos senadores



A relação entre Câmara e Senado voltou a ser alvo de críticas nesta quarta-feira (24). Durante sessão no Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre (União-AP) reclamou da demora da Câmara dos Deputados em encaminhar matérias para análise dos senadores. O recado foi dado em resposta a uma observação do senador Eduardo Braga (MDB-AM) sobre a dificuldade de o Congresso apreciar medidas provisórias dentro do prazo. Alcolumbre citou como exemplo a MP relacionada ao SUS, que vence nesta sexta-feira (26) e, até o fim do expediente de ontem, ainda não havia chegado ao Senado.

“Não é a primeira medida provisória que a Câmara deixa para encaminhar na 10ª hora. E o prejuízo para a nação brasileira é muito grande”, afirmou Alcolumbre. O comentário ocorre em meio a uma sequência de sinais de insatisfação entre as Casas. Na véspera, a chamada PEC da Blindagem foi enterrada no Senado, gesto interpretado como recado direto à Câmara. Além disso, uma reunião prevista para a noite de terça-feira entre Alcolumbre e o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), relator do projeto de anistia, acabou cancelada.