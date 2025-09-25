Forças Armadas cobram mais investimentos em defesa e criticam falta de avanço no Congresso

No Brasil, a proposta em debate no Senado é justamente alcançar os 2%, mas a pauta não tem avançado no Congresso; atualmente, a média mundial de orçamento de defesa equivale a 2,4% do PIB

Membros das Forças Armadas têm pressionado o governo federal sobre a falta de investimentos na área de defesa. Segundo relatos obtidos em Brasília, oficiais apontam que o Brasil está muito abaixo da média internacional em gastos militares e alertam para riscos estratégicos diante do cenário global. Atualmente, a média mundial de orçamento de defesa equivale a 2,4% do PIB. A OTAN estabelece que cada país invista ao menos 2% e já discute elevar a meta para 5% até 2035. No Brasil, a proposta em debate no Senado é justamente alcançar os 2%, mas a pauta não tem avançado no Congresso.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, é um dos defensores da elevação do orçamento, mas, segundo fontes, enfrenta resistência política. Militares alertam que a demora compromete a aquisição de equipamentos estratégicos, inteligência e projetos já contratados, alguns dos quais foram suspensos ou não concluídos. Entre as preocupações citadas, estão a defasagem tecnológica das Forças Armadas e a concentração de tropas em áreas urbanas, como o Rio de Janeiro, em vez de regiões de fronteira, onde o país enfrenta desafios como o tráfico internacional de drogas.