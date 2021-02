Davi Alcolumbre é eleito presidente da CCJ do Senado

Ex-presidente da Casa será responsável pela comissão pelo próximo biênio; vice será o senador Antonio Anastasia

FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/10/2020 Davi Alcolumbre é o novo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal



O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) foi eleito nesta quarta-feira, 24, como o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) da Casa para o biênio de 2021 – 2023. O ex-presidente do Senado Federal foi eleito por aclamação, quando não há votação individual, apenas há a manifestação unânime dos presentes. O vice será o senador Antonio Anastasia (PSD-MG). O colegiado, que estava sob o comando da senadora Simone Tebet (MDB-MS), é o mais importante e disputado do Senado. Uma das principais funções da CCJ é analisar as Propostas de Emenda Constitucional (PEC). A comissão deve analisar a constitucionalidade o texto. Se for considerado inconstitucional ou injurídica, o texto não irá para plenário da Casa.

Em sua fala como presidente, Alcolumbre parabenizou Simone e Jorginho Mello (PL-SC), ex-vice-presidente da CCJ, pela condução da comissão no último biênio e afirmou que irá usar o modelo estabelecido pelos seus antecessores como modelo para seu mandato. “Eu quero fazer esse registro e dizer que, da mesma maneira colaborativa que vossa excelência, senadora Simone, e o senador Jorginho empreenderam nesses últimos dois anos, eu juro assumir essa missão e esse compromisso com todos os membros desta Comissão”, disse Alcolumbre. O senador assegurou que irá dividir “toda” a condução da comissão com o seu vice, Antonio Anastasia. “Chego nessa comissão com a humildade que sempre tive com todos os meus colegas senadores. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente pode divergir, mas a gente não pode se agredir”, pregou o senador em um discurso conciliador.