Alexandre de Moraes determina afastamento de Roberto Jefferson da presidência do PTB

Internado no Rio de Janeiro, o ex-deputado federal já havia se licenciado do cargo, que foi assumido por Graciela Nienov; decisão estabelece afastamento de pelo menos seis meses

Valter Campanato/Agência Brasil Presidente do PTB está enfrentando problemas de saúde



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento do ex-deputado federal Roberto Jefferson da presidência do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). A informação foi confirmada pela Jovem Pan junto à assessoria do STF na tarde desta quarta-feira, 10. Em sua decisão, Moraes, que também foi responsável por determinar a prisão de Jefferson, justificou que a medida foi necessária para “fazer cessar a utilização de dinheiro público na continuidade da prática de atividades ilícitas por Roberto Jefferson, a exemplo do que ocorreu mesmo após a sua custódia preventiva, como notoriamente noticiado”. Na peça, Moraes estabelece que o afastamento deverá durar pelo menos seis meses. Enfrentando problemas de saúde, Jefferson está internado no Hospital do Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro. Antes da decisão de Moraes, ele já havia se licenciado do cargo na legenda, que foi assumido por Graciela Nienov.