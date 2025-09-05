Alexandre de Moraes pede sessão extra no julgamento de Bolsonaro
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou sessões extras para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro enviou um ofício ao ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, pedindo a realização de novas sessões complementares na quinta-feira (11), tanto de manhã, quanto de tarde, o que não estava previsto no cronograma inicial.
“Solicito ao Excelentíssimo Presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, o agendamento de novas sessões complementares para a realização do julgamento, a serem realizadas na quinta-feira, dia 11/9/2025”, diz o pedido de Moraes.
A expectativa era de que o julgamento fosse finalizado na sexta-feira com a sentença final, mas o ministro Moraes avalia a necessidade de mais tempo para a conclusão.
Para a próxima semana, estavam previstas sessões na terça-feira (9), pela manhã e pela tarde; na quarta-feira (10), pela manhã; e, na sexta-feira (12), pela manhã e pela tarde.
*Com informações de Janaína Camelo
*Reportagem produzida com auxílio de IA
