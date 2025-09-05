Jovem Pan > Notícias > Política > Moraes abre prazo para PGR e réus do núcleo de ‘gerência’ do suposto golpe enviarem alegações finais

Moraes abre prazo para PGR e réus do núcleo de ‘gerência’ do suposto golpe enviarem alegações finais

Em despacho publicado nesta sexta-feira (5), o ministro do Supremo declarou a conclusão da instrução da ação penal – fase em que são ouvidas testemunhas e produzidas provas complementares

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 16h13 - Atualizado em 05/09/2025 16h14
  • BlueSky
Antonio Augusto/STF Moraes durante julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1 Antonio Augusto/STF A PGR terá 15 dias para enviar as alegações finais ao STF, segundo o ministro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou notificar a Procuradoria-Geral da República (PGR) e as defesas dos réus do núcleo dois – “gerência” – da trama golpista para apresentarem seus últimos argumentos no processo. A PGR terá 15 dias para enviar as alegações finais ao STF.

Depois disso, começa a contar o mesmo prazo para as defesas encaminharem seus argumentos ao tribunal. Essa é a última etapa antes de o processo ficar pronto para julgamento. Em despacho publicado nesta sexta-feira (5), Moraes declarou a conclusão da instrução da ação penal – fase em que são ouvidas testemunhas e produzidas provas complementares. Com isso, o processo entra na reta final.

Veja quem responde ao processo:

  • Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF);
  • Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
  • Fernando de Sousa Oliveira, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
  • Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência;
  • Coronel Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
  • General Mário Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência.

Segundo a denúncia, Silvinei Vasques, Marília Alencar e Fernando de Sousa Oliveira usaram a PRF e a estrutura do Ministério da Justiça para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022. Eles teriam produzido relatórios de inteligência para montar operações que dificultassem o voto de eleitores do Nordeste, reduto histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mário Fernandes foi acusado de coordenar “ações de monitoramento e neutralização violenta de autoridades públicas”, em conjunto com Marcelo Câmara, no que ficou conhecido como Plano Punhal Verde e Amarelo, e de fazer a interlocução com lideranças populares ligadas aos atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023.

Filipe Martins foi apontado como responsável pelo projeto de decreto que implementaria “medidas excepcionais” do golpe, entre elas a prisão dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do STF, e do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), então presidente do Senado.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Carol Santos

Leia também

Dino diz que STF avaliará validade da delação de Mauro Cid
Braga Netto pede autorização ao STF para fazer exames fora da prisão
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >