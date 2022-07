Alexandre de Moraes prorroga prisão de homem que fez ameaças ao STF

Decisão atende a pedido da Polícia Federal; Ivan Rejane Fonte está preso desde a última sexta-feira, 22, por publicações nas redes sociais em que ofende ministros e fala em invasão da Suprema Corte

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Alexandre de Moraes atendeu pedido da Polícia Federal e prorrogou a prisão de Ivan Rejane por mais cinco dias



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou nesta terça-feira, 26, a prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, investigado por publicações vídeos ameaçando membros da Corte e lideranças da esquerda, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão acontece após manifestação da Procuradoria-geral da República em favor da prorrogação da prisão por mais cinco dias. Os policiais federais que atuam na investigação alegam que é necessário mais tempo para análise dos documentos, o que baseou o posicionamento da PGR e a manutenção da detenção. Segundo Moraes, além da análise do material apreendido, a prorrogação da prisão é necessária “para impedir a articulação com eventuais outros integrantes da associação que obstruam ou prejudiquem a investigação”. Ivan Rejane é investigado por ameaçar ministros, pedir a extinção do STF, divulgar mensagens contra o estado democrático de direito e por convocar outras pessoas para cometer crimes, atentando contra a democracia e instituições públicas.

Em vídeos publicados no canal TV Papo Reto, o youtuber fala em “caçar petistas”, ofende ministros do STF e convocação a população para invadir a Suprema Corte em manifestação no 7 de setembro. Na última gravação do youtuber, publicada horas antes da prisão pela Polícia Federal, em Belo Horizonte, ele fala em tirar os “picaretas” do poder e desafia Alexandre de Moraes. “Quer mandar me prender? ‘Prende o Ivan, prende o Ivan’. Prende a minha rol*. Vocês estão é com medo tremendo”, disse no vídeo, onde também faz ofensas a outros ministros: o Edson Fachin é “gordão, leitão e o santo protetor das favelas e dos traficantes”, enquanto Dias Toffoli é o bandido. “Não precisa dar porrada no Moraes, encher a cara do Barroso de tapas, basta que a população não permita que esses caras entrem na padaria, açougue, no shopping”, afirma.