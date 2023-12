Alexandre Padilha afirma que resto de emendas PIX devido a parlamentares deve ser pago ainda este ano

Emendas especiais, como são chamadas, não precisam de aprovação de convênios; transação para parlamentares é mais facilitada

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Alexandre Padilha disse que emendas PIX devem ser pagar ainda este ano



Em meio a uma semana agitada de votações no Congresso Nacional, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou nesta segunda-feira, 11, que todas as emendas de transferência PIX devidas a parlamentares serão pagas até o final deste ano. A modalidade de pagamento especial é feita diretamente dos cofres da União para os cofres municipais, sem a necessidade de aprovação de projetos conveniados. Para 2023, estavam previstos cerca de R$ 7,6 bilhões de emendas PIX, entretanto, o chefe da Pasta afirmou que todo valor já foi empenhado, além de ter sido pago 75% do montante e que a ordem para a execução total do orçamento já foi dada. Emendas existentes desde 2019 ainda não foram pagas aos parlamentares, que vem pressionando o governo para que a execução destas. Como mostrou o site da Jovem Pan, deputados federais eleitos em São Paulo destinaram mais de R$ 27 milhões em emendas para os outros estados até novembro deste ano.