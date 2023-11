Deputados de São Paulo destinam R$ 27 milhões em emendas para outros Estados

Cada um dos parlamentares da bancada paulista teve o direito de direcionar cerca de R$ 32 milhões na modalidade de emenda individual

Nilson Bastian / Câmara dos Deputados - 17/04/2016 Deputado federal Tiririca (PL) destinou R$ 3,5 milhões para Porto Seguro, na Bahia



Deputados federais eleitos de São Paulo destinaram mais de R$ 27 milhões em emendas parlamentares para outros Estados. O levantamento feito pelo jornal “Estadão” considerou todas as emendas individuais assinadas por deputados paulistas no orçamento de 2023. Cada um teve o direito de direcionar cerca de R$ 32 milhões nesta modalidade de emenda. Ao todo, R$ 9,5 milhões já foram liberados pelo governo. O deputado federal Tiririca (PL) destinou R$ 3,5 milhões para Porto Seguro, na Bahia. Parte da verba teria sido destinada à saúde e R$ 1,9 milhão foi enviado como transferência especial, a chamada “emenda PIX”, que abastece o caixa das prefeituras sem necessidade de projeto aprovado ou prestação de contas. O deputado federal Rui Falcão (PT), atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara contribuiu com R$ 163 mil em uma emenda PIX para o município de Eliseu Martins, no Piauí. O deputado Vicentinho (PT), originário da cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, mas construiu sua carreira política no ABC Paulista, destinou R$ 850 mil para quatro municípios do Nordeste.

O deputado Miguel Lombardi (PL) destinou R$ 700 mil em recursos da saúde para um total de sete prefeituras localizadas em três Estados diferentes. O parlamentar ainda deve indicar mais R$ 440 mil para municípios das mesmas regiões até o final de 2023. Já a deputada Renata Abreu (Podemos) pretenderia enviar R$ 1 milhão em emendas para cidades de Pernambuco. O valor aparece como autorizado no site da Câmara, mas ainda não foi empenhado pelo governo. O deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL) destinou R$ 3,2 milhões para Alcântara, no Maranhão, onde está localizado o centro de lançamento do Programa Espacial Brasileiro. A deputada Luiza Erundina (PSOL) solicitou o pagamento de R$ 2 milhões em emendas para bancar política públicas em cidades da Paraíba. Os dados públicos também mostram que a deputada Maria Rosas (Republicanos) destinou recursos para fora do Brasil. São R$ 570 mil enviados para contratar uma consultoria a fim de atuar em núcleos de atendimento a mulheres brasileiras em Orlando, Miami e Boston. A quantia total também seria destinada a ações de difusão cultural do Instituto Guimarães Rosa, órgão ligado ao Itamaraty.

*Com informações da repórter Soraya Lauandi