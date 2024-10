Com bom humor, Datena vota em São Paulo e brinca que escolheu Tabata Amaral

Durante conversa com a imprensa, candidato disse que se arrependeu ‘de levar a campanha até o fim’ e que não nutre esperanças de estar em um eventual segundo turno

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Alguns fãs aguardavam o apresentador na porta do colégio, nos corredores e até com flores



O candidato à prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) votou por volta das 11 da manhã, neste domingo (6) em uma escola no Morumbi. Em seguida, Datena cumprimentou mesários e acenou para fotógrafos. Realizando seu direito cívico no Colégio Santo Américo, no Jardim Colombo, Datena sustentou a sua linha de que deseja voltar à televisão após a campanha política. “Vou tirar 20 dias de férias. Não seria ético voltar à televisão antes do segundo turno, posso influenciar e prejudicar de alguma forma a emissora em que trabalho”, declarou.

Além disso, o candidato do PSDB brincou sobre não lembrar o número do partido. Enquanto estava diante da urna, esbajando bom humor, Datena perguntou ao vice: “Zé, qual o número do partido mesmo?”, ao que Zé Aníbal respondeu: “54”, tirando risos de quem estava acompanhando o voto do apresentador. Após votar, ele brincou: “Ih, votei na Tabata!”. Alguns fãs aguardavam o apresentador na porta do colégio, nos corredores e até com flores.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte