Aliados de Flávio Bolsonaro classificam fala de Valdemar sobre Vorcaro como ‘desastre’

Declaração do presidente do PL contradiz versão do senador sobre encontro com banqueiro e pode agravar crise na pré-campanha presidencial

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO Senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ)



Aliados do senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) classificaram como “desastre” a declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre o encontro entre o parlamentar e o banqueiro Daniel Vorcaro. A avaliação, segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, é de que a fala agrava ainda mais a crise que já atingia a pré-campanha presidencial do senador.

Mais cedo, Valdemar afirmou que Flávio teria se encontrado com Vorcaro durante a prisão domiciliar do banqueiro para pedir o restante do dinheiro destinado ao financiamento do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração contradiz diretamente a versão apresentada pelo próprio senador, que admitiu o encontro, mas afirmou que o objetivo era encerrar a relação entre os dois.

A situação já era delicada para Flávio. A divulgação de um áudio no qual o senador pede R$ 134 milhões a Vorcaro havia colocado a pré-campanha na defensiva. Para interlocutores, a fala de Valdemar dificulta ainda mais o trabalho da equipe de comunicação do senador.

“Com um amigo desse [Valdemar], ninguém precisa de inimigo”, disse uma fonte, sob reserva. Outro aliado avaliou que a nova comunicação de Flávio “terá que remar muito para conseguir converter a crise”.

Flávio Bolsonaro está nos Estados Unidos, onde tenta viabilizar um encontro com o presidente Donald Trump. Até o momento, ele não se manifestou sobre as declarações de Valdemar Costa Neto.