Valdemar diz que crise do Dark Horse não é séria e Flávio vai se recuperar do ‘mal-entendio’

Presidente do PL participou, nesta segunda-feira (25), do programa ‘Os Pingos nos Is’ da Jovem Pan

Reprodução/Youtube/JovemPanNews Valdemar Costa Neto participou nesta segunda-feira (25) do programa "Os Pingos nos Is", da Jovem Pan



O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta segunda-feira (25) que tem certeza que Flávio Bolsonaro vai se recuperar das quedas nas pesquisas depois da divulgação das conversas do senador com o Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master e o caso envolvendo o Dark Horse “não é sério e de outro mundo”. Para ele, se Flávio tivesse falado antes isso não teria acontecido.

“Flávio vai se recuperar desse mal-entendido e vamos tocar a campanha para frente, vamos voltar a estar na frente de Lula e do governo porque eles têm muito problema”, disse Valdemar, em entrevista ao ‘Os Pingos nos Is’, programa da Jovem Pan.

Valdemar também comentou sobre a declaração que deu hoje à GloboNews, onde contradiz o que foi dito anteriormente pelo pré-candidato à Presidência, que afirmou que tinha ido visitar o dono do Banco Master para “dar um ponto final” na relação com o empresário, que teria ajudado a financiar o filme “Dark Horse”, que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Valdemar, ele fez uma dedução e não “conversou com Flávio depois da primeira fase que ele deu essa resposta”.

“Quando ele estava com a tornozeleira – Daniel Vorcaro – ele foi lá para falar o assunto porque algo deste tamanho, não pode acabar sem conversa”, disse, acrescentando que o senador foi la resolver o problema. Par Valdemar “a queda foi muito pequena de imediato” e dentro de 20 ou 30 dias vai passar. Questionado sobre uma possibilidade de Michelle Bolsonaro à Presidência, Valdemar negou e disse que nunca houve essa pretensão. “Quem decide isso é o Bolsonaro, ele que decide o que vamos fazer”.