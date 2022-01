Almirante Anatalício Risden é indicado a diretor de Itaipu

Troca na direção da hidrelétrica ocorre após o general da reserva João Francisco Ferreira ter pedido exoneração do cargo

Reprodução/TV Câmara Foz do Iguaçu Troca na direção da hidrelétrica foi confirmada pelo Ministério de Minas e Energia



O Ministério de Minas e Energia (MME) confirmou, nesta terça-feira, 25, a indicação do almirante Anatalício Risden Junior para o cargo de diretor-geral de Itaipu. Em nota, a pasta destacou que o indicado ocupa atualmente a função de diretor financeiro da binacional. A troca no comando da usina hidrelétrica ocorre após o general da reserva João Francisco Ferreira ter pedido demissão – ele alegou razões pessoais. Além de Ferreira, outros três assessores também anunciaram as suas saídas: o coronel Robson Rodrigues de Oliveira, o coronel Aloisio Lamim e o major Washington Vasconcelos Santana. O general do Exército assumiu Itaipu em abril de 2021, no general Joaquim Silva e Luna, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a presidência da Petrobras.

Natural de Curitiba, no Paraná, Anatalício Junior, de 62 anos, é bacharel em Ciências Navais, com especialização em Intendência para Oficiais, pós-graduado em Administração Financeira pela Escola de Pós-graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mestre em Ciências Navais e doutor em Altos Estudos de Política e Estratégia Marítimas. “O Ministério de Minas e Energia confirma a indicação do Almirante Anatalício Risden Junior para o cargo de diretor-geral brasileiro de Itaipu. Ele atualmente ocupa o cargo de diretor financeiro executivo da binacional”, disse o Ministério de Minas e Energia.