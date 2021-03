Anulação de condenações de Lula desagrada aliados de Bolsonaro: ‘Ativismo do STF’

Ex-apoiadores de Bolsonaro e movimentos sociais também se manifestaram contra a decisão tomada por Edson Fachin

A decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava-Jato repercutiu entre a classe política na tarde desta segunda-feira, 8. Enquanto representantes da esquerda comemoravam a decisão, políticos de direita e aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticaram a medida, taxando-a de “ativismo do STF” e dizendo, entre outras coisas, que o “Brasil segue afundando”. Até o momento, nem o presidente, nem seus filhos, se manifestaram sobre a decisão do ministro. Confira abaixo algumas reações:

Carlos Jordy – Deputado Federal (PSL-RJ)

Fachin anula condenações de Lula e o torna elegível para 2022. E depois ainda querem prender Daniel por emitir opinião? E quem não se revolta com a impunidade e ativismo do STF? Vergonha! pic.twitter.com/8W8SZtKSus — Carlos Jordy (@carlosjordy) March 8, 2021

Fernando Holiday – Vereador (Patriota-SP)

URGENTE Fachin acaba de anular todas as condenações de Lula. A menos que o pleno do Supremo reverta a decisão, o chefe de quadrilha poderá retomar os direitos políticos e novamente se candidatar à Presidência da República. — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) March 8, 2021

Arthur do Val – Deputado Estadual (Patriota-SP)

20:30 tem panelaço contra a decisão do Fachin que anulou TODAS as condenações do Lula. O país tem que parar!!! Compartilhe. — Arthur do Val – Mamaefalei (@arthurmoledoval) March 8, 2021

Apesar de não estarem mais ao lado de Bolsonaro, ex-apoiadores do presidente também utilizaram suas redes sociais para demonstras suas insatisfações em relação à decisão de Edson Fachin. Movimentos sociais e partidos que já apoiaram Bolsonaro também se manifestaram. Confira algumas reações.

Joice Hasselmann – Deputada Federal (PSL-SP)

O assaltante do país @LulaOficial está ELEGÍVEL. Fachin anulou as condenações. O argumento: Moro não poderia ter julgado o meliante em Ctba. Uma rebimboca da parafuseta formal. @jairbolsonaro COMEMORA. Ele conseguiu ter Lula como adversário em 2022 e assim ter alguma chance. SOS — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) March 8, 2021

Movimento Brasil Livre (MBL)

Reformou o apartamento, que foi declarado por ele próprio. Passava boa parte do tempo no sítio, que tinha até quadro dele na parede. Vc sabe o que Lula fez.

Nós sabemos o que Lula fez.

Todo mundo sabe o que ele fez. Decisão do STF não muda o que Lula é e o que ele merece. — MBL – Movimento Brasil Livre 🇧🇷 (@MBLivre) March 8, 2021

Kim Kataguiri – Deputado Federal (DEM-SP)

Para quem não entendeu o tweet anterior: a única chance de Bolsonaro em 2022 é Lula, e a única chance de Lula é Bolsonaro. Um só tem chances de vencer se for para o segundo turno com alguém de rejeição semelhante. Brasil segue afundando em qualquer um dos cenários. — Kim Kataguiri 🇧🇷 (@KimKataguiri) March 8, 2021

A Decisão

Com a decisão, o ex-presidente recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Fachin também determinou que os autos sejam remetidos à Justiça do Distrito Federal. Em sua decisão monocrática, Fachin, relator da Lava Jato no STF, entendeu que a 13ª Vara Federal não é competente para julgar e processar o petista. Na prática, estão anuladas as condenações dos casos do tríplex do Guarujá, do sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, e do Instituto Lula. Em sua decisão, Fachin também declarou a perda de objeto de dez habeas corpus impetrados pela defesa de Lula que questionavam a conduta da Justiça, entre elas a suspeição do ex-juiz federal Sergio Moro. O pedido agora contemplado por Fachin foi apresentado no dia 3 de novembro de 2020 pelos advogados Cristiano Zanin e Valeska Martins.