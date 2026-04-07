Ao contrário do que diz Motta, Planalto ainda enviará projeto próprio sobre fim da escala 6 x 1

Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados informou que o governo federal não encaminharia proposta e, portanto, a tramitação da PEC não seria afetada

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Hugo Motta comunicou nesta terça-feira (7) que a PEC de fim da escala 6 x 1 deve ser votada na CCJ da Câmara na próxima semana



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça-feira (7) que o líder do governo, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), havia sinalizado que o Executivo não irá enviar projeto de lei (PL) sobre o fim da escala 6 x 1. Dessa forma, a tramitação do Projeto de Emenda à Constituição (PEC) sobre o tema não seria afetada. O Planalto nega.

À Jovem Pan, fonte do governo federal informou que o Executivo enviará proposta própria sobre a redução da jornada de trabalho. Ao longo desta semana, haverá reuniões para sacramentar quando e como o PL será encaminhado ao Congresso.

Em entrevista a jornalistas, Motta informou também que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados deve votar a PEC sobre a temática na próxima semana. O presidente da Casa Baixa disse que a expectativa é de que o texto seja apreciado no Plenário da Casa Baixa até o fim de maio.

Segundo Motta, o período “dá a oportunidade” aos setores de se manifestarem sobre o fim da escala 6 x 1.