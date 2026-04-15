Justiça aceita interdição do ex-presidente FHC após pedido dos filhos

A solicitação aconteceu devido ao estado de saúde avançado associado a doença de Alzheimer

DANIEL TEIXEIRA/Estadão Conteúdo Ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso



O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, nesta quarta-feira (15), interditar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 94 anos, atendendo a um pedido apresentado por seus filhos. A informação é do jornalista Lauro Jardim, do O Globo, e foi confirmada à Jovem Pan pela Fundação FHC.

A medida ocorre devido ao estado de saúde debilitado, associado ao agravamento do quadro de Alzheimer em estágio avançado. Paulo Henrique Cardoso, filho do ex-presidente do Brasil, foi nomeado curador provisório, responsável apenas pela gestão patrimonial do pai.

A decisão também destaca que a escolha é apoiada pelas irmãs Luciana Cardoso e Beatriz Cardoso, além de refletir a confiança depositada pelo ex-presidente. O prazo para inclusão da anuência da companheira Patrícia Kundrát é de 15 dias.

A Justiça também solicitou informações sobre a capacidade de locomoção de FHC e sua reação à decisão. O pedido foi protocolado com laudo médico e assinado por advogados do caso.

FHC já não administrava questões financeiras nem decisões do cotidiano e passou a depender de acompanhamento regrado de equipe médica.