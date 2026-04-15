Vídeo mostra reencontro de Ramagem com a família após ser solto pelo ICE; veja

Ele estava preso na Flórida desde segunda-feira (13), nesta quarta-feira (15) ele foi solto

Mário Agra/Câmara dos Deputados Ex-deputado federal, Alexandre Ramagem



Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (15) por Rebeca Ramagem, a esposa do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, mostra o reencontro do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) com a família após ser solto pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), nos Estados Unidos. Na gravação, as filhas e a esposa vão ao encontro de Ramagem após seu retorno para casa desde a prisão na segunda-feira (13).

O ex-deputado Alexandre Ramagem foi solto também nesta quarta-feira após ser inicialmente preso pelo ICE. A informação foi confirmada pela Jovem Pan.

Ele estava preso no sistema penitenciário de Orange County, na Flórida, onde foi detido. Ramagem é considerado foragido da Justiça brasileira e foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-diretor da Abin teve o mandato cassado em 18 de dezembro, mesmo dia em que a Câmara dos Deputados também declarou a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ex-deputado federal foi condenado por participação na tentativa de golpe para reverter o resultado das eleições de 2022. Após a condenação, ele deixou o país e fugiu para os EUA, em setembro.

No final de janeiro, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública informou ao STF que o pedido de extradição do ex-deputado federal foi entregue ao governo dos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2025.