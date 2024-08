Ao lado de Bolsonaro, Nunes é confirmado candidato em São Paulo e critica Boulos

Durante convenção, prefeito expressou seu compromisso em preservar o ‘legado democrático’ deixado por Bruno Covas, do PSDB

A convenção do MDB, realizada na manhã deste sábado (3), marcou a oficialização da candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes em São Paulo. Durante o evento, Nunes expressou seu compromisso em preservar o “legado democrático” deixado pelo ex-prefeito Bruno Covas, do PSDB. Ele não hesitou em criticar seu principal concorrente, Guilherme Boulos, do PSOL, chamando-o de “invasor” e “depredador”. O evento contou com a presença de personalidades políticas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Nunes ressaltou suas raízes na periferia e a imagem como pai e marido, além de apresentar sua coligação, denominada “Caminho Seguro para São Paulo”, que visa impedir que o PSOL assuma a administração da cidade.

Bolsonaro, em seu discurso, manifestou apoio a Nunes, destacando que o prefeito já demonstrou suas capacidades de gestão. O ex-presidente também fez menção ao coronel Ricardo Mello Araújo, que foi escolhido como vice na chapa de Nunes, elogiando sua atuação à frente da Ceagesp. O governador Tarcísio também fez elogios à colaboração entre o governo estadual e a prefeitura, ressaltando as iniciativas que têm sido realizadas em conjunto. Nas pesquisas eleitorais, ele aparece tecnicamente empatado em primeiro lugar com Boulos e Datena, embora se destaque em cenários de segundo turno.

