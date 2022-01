Ao lado de presidente do BNDES, Bolsonaro aponta calote de países ‘beneficiados pelo PT’

Presidente afirmou que Cuba deixou charutos como garantia de empréstimo e criticou gestão do PT

Marcos Corrêa/PR Presidente Jair Bolsonaro e Gustavo Montezano fizeram live para falar sobre o BNDES



Durante sua live semanal desta quinta-feira, 27, o presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre o funcionamento do BNDES durante os governos do PT e afirmou que países beneficiados pelo partido deram “calote” no banco. “Eu tenho certeza que o BNDES fez coisa além do que deveria fazer como, por exemplo, obras no exterior. Eu vou citar algumas obras aqui, Angola, Cuba, Equador, Venezuela. Que tipos de obras? Hidrelétricas. Temos problema de hidrelétrica. Poderia ter feito essas obras no Brasil, mas foi feito fora”, disse o mandatário ao lado do presidente do BNDES, Gustavo Montezano.

Segundo Bolsonaro, Cuba deixou de pagar R$ 3,6 bilhões que emprestou do Brasil. Montezano afirma que o governo cubano deixou charutos como garantia do empréstimo. Durante a live, o presidente também falou sobre uma possível volta do ex-presidente Lula ao Planalto. “Vai acontecer o que aconteceu no passado. Não vai ser diferente. O que eu tenho de informações, eu não tenho provas, é que está todo pronto o futuro possível governo Lula. Muitos desses atores do passado vão retornar fazendo a mesma coisa ou ate pior. Se eles voltarem, vão voltar para nunca mais sair daqui”, concluiu.

Assista à live completa: