AO VIVO: CPI da Covid-19 ouve deputado e ex-ministro Osmar Terra; acompanhe

Conselheiro do presidente Jair Bolsonaro para a área da Saúde, o parlamentar é considerado mentor do ‘gabinete paralelo’ no Ministério da Saúde

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra se notabilizou por previsões equivocadas sobre a pandemia do novo coronavírus



A CPI da Covid-19 ouve, nesta terça-feira, 21, o deputado federal e ex-ministro da Cidadania Osmar Terra (MDB-RS). Conselheiro do presidente Jair Bolsonaro para a área da saúde, o parlamentar, que já foi cotado para o cargo de ministro da Saúde, é considerado mentor do chamado “gabinete paralelo” no Ministério da Saúde que assessora o Palácio do Planalto para a definição de políticas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Em razão de um pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o emedebista será ouvido na condição de convidado, não de testemunha, como previam os requerimentos aprovados. Neste caso, ele não precisa prestar o compromisso de dizer a verdade e tem o direito de se retirar a qualquer momento.

A convocação de Osmar Terra foi aprovada após a divulgação de um vídeo no qual o virologista Paolo Zanotto sugere, em evento no Palácio do Planalto, a criação de um “shadow cabinet” (gabinete das sombras, em tradução livre). O deputado federal também se notabilizou por fazer previsões equivocadas sobre a pandemia do novo coronavírus. No início da crise sanitária, ele afirmou que a Covid-19 mataria menos do que o H1N1, que em 2009 foi responsável por 2.146 óbitos. Somente no sábado, 19, segundo boletim divulgado pelo Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass), foram registradas 2.301 mortes – na mesma data, o Brasil ultrapassou a marca de 500 mil mortes. Além disso, o parlamentar descartou a ocorrência da segunda onda e disse, em mais de uma ocasião ao longo de 2020, que a pandemia estava no fim.

Antes do depoimento, porém, os senadores vão analisar 57 requerimentos de convocações e informações, incluídos na pauta pelo presidente Omar Aziz (PSD-AM). Entre eles está o pedido de realização de reunião secreta com o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, além da convocação do atual governador do Estado, Cláudio Castro, e da quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Alex Lial Marinho, assessor de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde que, como a Jovem Pan mostrou, foi citado em um depoimento de um servidor da pasta ao Ministério Público Federal (MPF) como responsável por uma “pressão anormal” para agilizar o processo de importação da vacina indiana Covaxin. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

09:37 – Ciro Nogueira diz que não tem visto ‘nada de positivo’ na CPI da Covid-19; Aziz reage

Um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Progressistas, disse que não tem visto “nada positivo dessa comissão”. “Quando a comissão foi iniciada, havia uma expectativa muito alta sobre nossos trabalhos. Mas não tenho visto nada positivo dessa comissão. A população está se sentindo um pouco abandonada”, afirmou. Presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), reagiu: “A CPI está avançando, sim. O próprio presidente está anunciando a chegada de 1,5 milhão de vacinas da Janssen”.

09:36 – Presidente da CPI da Covid-19 adia análise dos requerimentos

Omar Aziz (PSD-AM) adiou a análise dos requerimentos que estavam na pauta. Com isso, os mais de 57 pedidos de informação e convocação serão votados na sessão desta quarta-feira, 23.

09:34 – Omar Aziz abre a sessão

O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), iniciou os trabalhos desta terça-feira, 22. Os senadores vão ouvir o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS).