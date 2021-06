AO VIVO: CPI da Covid-19 ouve médicos defensores do ‘tratamento precoce’

Ricardo Zimerman e Francisco Cardoso Alves participarão de audiência pública nesta sexta-feira; relator da comissão vai divulgar lista com nomes que passarão a ser investigados

Jefferson Rudy/Agência Senado Parlamentares também vão analisar 40 requerimentos que foram incluídos na pauta da reunião desta sexta-feira, 18



A CPI da Covid-19 ouve, nesta sexta-feira, 18, os médicos Ricardo Ariel Zimerman e Francisco Eduardo Cardoso Alves, defensores do uso de remédios comprovadamente ineficazes para o chamado “tratamento precoce”. Eles foram convocados pelos senadores governistas Luis Carlos Heinze (PP-RS), Marcos Rogério (DEM-RO), Jorginho Mello (PL-SC) e Ciro Nogueira (PP-PI). Há, ainda, a expectativa pela divulgação da lista de 13 nomes que passarão da condição de testemunhas a investigados pela comissão. Como a Jovem Pan mostrou, apesar de não haver consenso no G7, grupo formado pelos senadores independentes e de oposição, o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), deve incluir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na relação. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

12:50 – ‘Imunidade de rebanho não pode ser encarada como uma estratégia para acabar com a pandemia’, diz médico

O médico Ricardo Zimerman afirmou ao presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), que a tese de imunidade de rebanho, defendida por alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro, “não pode ser encarada como uma estratégia para acabar com a pandemia”.

12:39 – Omar Aziz critica tratamento precoce: ‘95% das pessoas adquirem o vírus e não sentem nada’

O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), contestou a declaração do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), segundo o qual aproximadamente 16 milhões de pessoas contaminadas foram salvas pelo chamado “tratamento precoce”. “Muita gente pega esse vírus e não acontece nada, senador, não sente nada: 95% das pessoas que estão adquirindo a doença não sentem nada ou sentem algo leve, é isso”.

12:27 – ‘Quem está tomando a vacina quer se proteger do vírus’, diz médico

Depois da afirmação do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) de que a vacinção “impede a infecção e a transmissão” da Covid-19, o médico Francisco Eduardo Cardoso Alves que a pessoa imunizada “pode pegar e transmitir, mas não evoluir com a doença”. “As vacinas têm eficácia na redução de incidência da doença. Ou seja, estou vacinado, posso pegar, transmitir, mas não evoluo com doença. É o que importa. Quem está tomando a vacina quer se proteger do vírus, não quer morrer”, disse.

12:22 – Governista mente sobre vacinação

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) afirmou há pouco que “a vacinação garante imunidade, portanto, impede a infecção e a transmissão” da Covid-19. Não é verdade. Os imunizantes não impedem que uma pessoa contraia o vírus. No entanto, eles reduzem as chances de agravamento de quadro, que teria como consequência hospitalização ou morte de um paciente.

10:58 – Queiroga, Pazuello, Ernesto Araújo e mais 11 serão investigados pela CPI da Covid-19

O relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), divulgou, nesta sexta-feira, 18, a lista com 14 nomes que serão investigados pela comissão. Na relação, estão o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e outras 11 pessoas. São elas: o ex-chefe da Secom Fábio Wajngarten, a secretária Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde, o ex-secretário-executivo da pasta Elcio Franco Filho, os médicos Nise Yamaguchi, Paolo Zanotto e Luciano Dias de Azevedo, o empresário Carlos Wizard Martins, o ex-assessor especial da Presidência da República Arthur Weintraub, a coordenadora do Plano Nacional de Imunização (PNI) Francieli Fantinato, o ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo, o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde Hélio Angotti Neto. Veja a reportagem da Jovem Pan.

10:44 – Médico diz que Omar Aziz precisa ‘conhecer melhor’ a variante P1 e presidente reage: ‘Perdi meu irmão’

Ricardo Zimerman, convidado pelo senador governista Luis Carlos Heinze (PP-RS), disse que o presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM) precisava “conhecer melhor” a variante P1 do coronavírus, identificada no Estado do Amazonas. A declaração causou indignação de Aziz, que reagiu: “Eu perdi o meu irmão para a P1, eu sei o que é a P1. Não venha me dizer o que é, perdi meu irmão”.

10:41 – ‘Usaram o meu Estado como cobaia’, diz Omar Aziz

O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), criticou a defesa dos medicamentos comprovadamente ineficazes para o tratamento do coronavírus. “Usaram o meu Estado como cobaia. Cobaia”, disse Aziz, que já foi governador do Amazonas. Ele interrompeu uma fala de Ricardo Zimerman, que integrou a comitiva de médicos que foi a Manaus divulgar o inexistente tratamento precoce e o aplicativo TrateCov, que prescrevia cloroquina para gestantes e recém-nascidos.

10:29 – Governista critica “covardia” e “papelão” de relator

O senador Marcos Rogério (DEM-RO), governista, criticou a decisão do relator, Renan Calheiros (MDB-AL), de se retirar da sessão. O senador afirmou que foi um “papelão” e um ato de “covardia”. “São pais da ciência, covardes”, disse Rogério.

10:20 – Senadores se retiram do plenário

Os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Humberto Costa (PT-PE) se retiraram da sessão. A iniciativa faz parte da estratégia de esvaziar a sessão, que ouve médicos defensores de remédio comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid-19.

10:17 – Renan Calheiros não fará questionamentos aos médicos

O relator Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou que não fará questionamentos aos médicos Ricardo Ariel Zimerman e Francisco Eduardo Cardoso Alves porque acredita ser inadmissível debater o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes. “Me recuso a fazer qualquer pergunta. Eu me recuso. Não dá para continuar nessa situação”, disse.

10:12 – Randolfe quer convocar representantes por Facebook e YouTube

Vice-presidente da CPI da Covid-19, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que vai apresentar requerimentos de convocação de representantes do Facebook e do YouTube para questionar os motivos pelos quais as plataformas permitem a realização das transmissões ao vivo nas quais o presidente Jair Bolsonaro propaga desinformação. Em sua live desta quinta-feira, 17, Bolsonaro disse que a infecção pelo coronavírus é “mais eficaz” que a vacina. “Tem que acabar esse negócio de live… É de importância muito grande [esse requerimento], porque propaga mentira e inverdade”, disse Omar Aziz (PSD-AM).

10:00 – ‘Não médico prescrever remédio é algo absolutamente ilegal’, diz Cardoso Alves

Respondendo a um questionamento do presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), Francisco Eduardo Cardoso Alves disse que a prescrição de medicamento por alguém que não seja médico “é algo absolutamente ilegal”.

09:45 – Médico diz que tratamento off label não é prática ilegal

Em sua exposição inicial, Francisco Eduardo Alves disse que uso de medicamentos off label não é ilegal porque os medicamentos são autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele também afirmou que a prescrição dos fármacos é de responsabilidade do médico.

09:30 – Omar Aziz abre a sessão

O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), iniciou os trabalhos desta sexta-feira, 18. Serão ouvidos os médicos Ricardo Ariel Zimerman e Francisco Eduardo Cardoso Alves.