AO VIVO: CPI da Covid-19 ouve o reverendo Amilton Gomes de Paula; acompanhe

Religioso é apontado como intermediador entre o governo do presidente Jair Bolsonaro e empresas que ofertavam vacinas

Imagem: Reprodução/LinkedIn Amilton foi autorizado por diretor do Ministério da Saúde a comprar 400 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19



Na volta dos trabalhos depois do recesso parlamentar, a CPI da Covid-19 ouve o reverendo Amilton Gomes de Paula, apontado por representantes da Davati Medical Supply como intermediador entre o governo do presidente Jair Bolsonaro e empresas que ofertavam vacinas. A sua oitiva estava inicialmente marcada para o dia 14 de julho, mas foi adiada porque o religioso apresentou um atestado médico alegando problemas renais, o que foi confirmado por uma junta médica da Casa. Amilton vai ao Senado amparado por um habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a decisão, o reverendo poderá ficar em silêncio em questionamentos que possam incriminá-lo – vale destacar que o próprio presidente da Corte decidiu que a comissão tem a prerrogativa de avaliar se o depoente abusa do direito. A convocação de Amilton Gomes atende a um pedido do vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O requerimento de convocação do líder da Secretaria de Assuntos Humanitários (Senah) foi apresentado depois de uma reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, mostrar e-mails nos quais o então diretor de Imunização do Ministério da Saúde, Laurício Cruz, autorizava Gomes de Paula a comprar 400 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus – Laurício foi exonerado do cargo. Além do depoimento, está prevista a votação de mais de 130 requerimentos de informações, convocações e quebras de sigilo. Confira a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

09:58 – CPI da Covid-19 desiste de votar requerimento de quebra de sigilo da Jovem Pan

Depois da repercussão negativa, o pedido de quebra de sigilo bancário da Jovem Pan, de autoria dos senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Humberto Costa (PT-PE), foi retirado da pauta. “Não cabe a nós quebrar sigilo de emissora de rádio e televisão ou coisa parecida. Não tem nada a ver com a CPI. Nosso comportamento, indiferente de posicionamento editorial, temos que dar liberdade à imprensa para se posicionar”, disse o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM). Relator, Calheiros disse que pedido foi “um equívoco”. “Não sei de quem é a culpa, mas, de minha parte, nada que possa respingar na liberdade de expressão vai ter a minha aceitação. Esse foi um posicionamento histórico que sempre tive e essa é uma oportunidade para reafirmá-lo. Queria, sem saber de quem é a culpa, pedir desculpas pelo o que aconteceu. Não vamos concordar com esse tipo de coisa”, afirmou. Leia a reportagem completa da Jovem Pan.

09:49 – Sessão é iniciada

Presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), dá início aos trabalhos desta terça-feira, 3.