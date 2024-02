‘Captura dos presos é prioridade número um’, diz secretário da Justiça em Mossoró

Fuga de dois presos da Penitenciária Federal no Rio Grande do Norte aconteceu na quarta, sendo a primeira registrada na história do sistema penitenciário federal

Reprodução / Ministério da Justiça O secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, fala sobre a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró



O secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, da pasta ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, fala sobre a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, localizada no interior do Rio Grande do Norte. Em conversa com jornalistas, André afirmou que a prioridade “número um” é a captura dos presos. “O propósito da minha vinda é adotar todas as medidas necessárias para que um evento como esse se encerre rapidamente com a captura, que é a prioridade número um de todos nós envolvidos”, iniciou o secretário. “A partir da solução, partimos para tornar o fato irrepetível, essa é a determinação. Não há possibilidade de que a gente saia (do episódio) com alguma chance de um evento dessa natureza volte a ocorre no sistema prisional federal”.

André Garcia também confirmou que o nome dos dois fugitivos foram incluídos na lista vermelha da Interpol. Contudo, detalhes sobre a dinâmica da fuga e as operações de busca estão sobre sigilo. “Cena do fato está sendo periciada e isso deve fornecer mais elemetos importante para estabelecer a dinâmica”, completou. Para o secretário, o episódio é a oportunidade para que sejam aprimorados os processos.”Um fato como esse deve ser irrepetível. E isso digo para todos os polciias penais federais. Uma situação como essa não pode se repetir em uma penitenciária federal, isso é fato. E todas as medidas, seja reforço de efeitvo, convocação de novos policias, provavelmente vamos fazer a convocaçaõ, seja revisão de procedimentos, será feito. Essa é a determinação do ministro Ricardo Lewandowski”.

A fuga representa a primeira registrada na história do sistema penitenciário federal, onde também estão membros do alto escalão de facções como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC). Atualmente, são cinco presídios deste tipo no Brasil. Além de Mossoró, há unidades também em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF). Como a Jovem Pan mostrou, a Secretaria de Estado da Segurança da Segurança Pública e da Defesa Social foi notificada na manhã da quarta-feira, 14, e auxilia nas buscas pelos fugitivos, inclusive com o uso de helicópteros. Os dois presos que escaparam foram identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ambos naturais do Acre. A fuga aconteceu durante o banho de sol, por meio de uma abertura no teto da cela.