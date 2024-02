PF envia drones para buscar fugitivos de penitenciária federal em Mossoró

Inquérito foi instaurado para investigar a fuga e possíveis facilitadores

A Polícia Federal (PF) enviou drones ao Rio Grande do Norte para auxiliar nas buscas dos dois presos que conseguiram fugir da Penitenciária Federal de Mossoró. Os equipamentos foram transportados por um helicóptero que partiu de Brasília na manhã desta quinta-feira, 15. A fuga ocorreu no dia anterior e os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. Para além das buscas, a PF instaurou um inquérito para investigar como a dupla conseguiu escapar de uma prisão de segurança máxima. Uma das linhas de investigação é se uma obra em andamento no local facilitou a fuga. Além disso, a polícia quer descobrir se houve aliciamento ou ajuda de funcionários da penitenciária.

Essa é a primeira vez que presos conseguem fugir de uma penitenciária federal desde a sua inauguração em 2006. O episódio também marca a primeira crise na gestão do ministro Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ex-ministro do STF determinou uma intervenção federal na unidade de Mossoró e afastou a atual direção do presídio. O secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, foi enviado ao local para acompanhar de perto o caso. Além da PF, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está envolvida nas buscas e monitorando as rodovias. Os nomes dos fugitivos foram incluídos no Sistema de Difusão Laranja da Interpol e no Sistema de Proteção de Fronteiras, para que sejam procurados internacionalmente.

