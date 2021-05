Apoiadores de Bolsonaro promovem manifestações em diversos Estados

Atos são realizados neste 1º de maio em São Paulo, Rio, Brasília e em outras capitais

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Apoiadores de Bolsonaro fazem ato a favor do governo no feriado do Dia do Trabalho



Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizam atos em diversos Estados brasileiros neste sábado, 1º, feriado do Dia do Trabalho. Munidos de cartazes, faixas, bandeiras e carros de som, os manifestantes interromperam o trânsito em passeatas e carreatas a favor do governo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que os eventos estão sendo realizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Belém e em outras capitais brasileiras.

Além de mensagens de apoio ao presidente, os manifestantes criticam as medidas de isolamento social impostas por Estados e municípios para diminuir a propagação do novo coronavírus. Os participantes também fazem críticas aos partidos e movimentos de esquerda e ao Supremo Tribunal Federal (STF). A hashtag #EuAutorizoPresidente é uma das mais comentadas no Twitter na manhã deste sábado. Em São Paulo, os atos tomaram conta de parte da avenida Paulista com carros de som e passeatas. Os apoiadores no Rio de Janeiro bloquearam a avenida Atlântica, na orla de Copacaba. Já em Brasília as manifestações estão concentradas em frente a Esplanada dos Ministérios.

Mais cedo, ao participar por videoconferência na abertura da 86ª edição da Expozebu em Uberaba, em Minas Gerais, Bolsonaro disse que o seu governo “preserva a propriedade privada” e ressaltou que, no momento “oportuno”, pretende rever a Emenda Constitucional 81, que prevê a expropriação de propriedades onde forem flagrados trabalhadores em situação análoga à escravidão. “Quando o momento se fizer oportuno, nós devemos, sim, rever a emenda constitucional 81, de 2014, que tornou vulnerável a questão da propriedade privada. É uma emenda que ainda não foi regulamentada e, com toda a certeza, não será regulamentada em nosso governo.” Bolsonaro aproveitou sua participação no evento que ocorre no Dia do Trabalho para dizer que, em seu governo, ele tem “o prazer e a satisfação de ver bandeiras verde e amarela por todo o país”.