Em evento, Bolsonaro diz que seu governo ‘preserva a propriedade privada’

Em participação por videoconferência na abertura da 86ª edição da Expozebu, presidente afirmou que não vai regulamentar emenda que prevê desapropriação por trabalho análogo à escravidão

FILIPE BISPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 23/04/2021 Bolsonaro também disse que, em seu governo, Dia do Trabalho é marcado por 'bandeiras verde e amarela por todo o país'



O presidente Jair Bolsonaro afirmou, neste sábado, 1º, que seu governo “preserva a propriedade privada” e ressaltou que, no momento “oportuno”, pretende rever a Emenda Constitucional 81, que prevê a expropriação de propriedades onde forem flagrados trabalhadores em situação análoga à escravidão. “Quando o momento se fizer oportuno, nós devemos, sim, rever a emenda constitucional 81, de 2014, que tornou vulnerável a questão da propriedade privada. É uma emenda que ainda não foi regulamentada e, com toda a certeza, não será regulamentada em nosso governo”, disse, em participação por videoconferência na abertura da 86ª edição da Expozebu em Uberaba, em Minas Gerais.

Bolsonaro aproveitou sua participação no evento que ocorre no Dia do Trabalho para dizer que, em seu governo, ele tem “o prazer e a satisfação de ver bandeiras verde e amarela por todo o país”. Segundo o presidente, nas gestões petistas, o que mais se via “camisas e bandeiras vermelhas tremulando, como se fosse um país socialista”. O chefe do Executivo federal ainda criticou o Movimento dos Sem Teto (MST), que, em sua avaliação, leva “terror ao campo”. “Acabamos com o repasse de ONGs para eles”, disse.