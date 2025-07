Apoiadores de Lula intensificam retórica de justiça tributária nas redes e colocam Congresso como um dos alvos

Estratégia defende a implementação da ‘taxação BBB’, que abrange bilionários, apostas e bancos, e classifica o Legislativo como um ‘inimigo do povo’

A retórica promovida por governistas de esquerda, alinhada aos discursos do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad, tem enfatizado a luta entre as classes sociais, posicionando o presidente como um “adversário” dos interesses de agentes poderosos, financeiros e empresariais. Essa estratégia, impulsionada pelo PT e amplamente divulgada nas redes sociais, defende a implementação da “taxação BBB”, que abrange bilionários, apostas e bancos, e classifica o Congresso como um “inimigo do povo”.

Lula declarou que está enfrentando uma “rebelião” ao tentar aumentar os impostos sobre os mais ricos. Declaração foi dada após a AGU (Advocacia-Geral da União) tentar reverter a derrubada de um decreto que aumentou as alíquotas do IOF, decisão tomada pelo Congresso. O deputado Guilherme Boulos, do PSOL-SP, convocou manifestações contra o centrão, enquanto o PT tem produzido conteúdos audiovisuais que exploram essa narrativa, evidenciando a resistência das elites econômicas.

O secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, destacou que o partido tem lançado novos vídeos semanalmente, com foco na justiça tributária. A ministra Gleisi Hoffmann tem pressionado para que essa retórica seja intensificada nas plataformas digitais, buscando engajar mais a população nas discussões sobre a desigualdade fiscal.

Entre os conteúdos que circulam entre os apoiadores do governo, estão vídeos paródicos que criticam figuras como o presidente da Câmara, Hugo Motta, reforçando a imagem do Legislativo como um defensor de privilégios. Essa retórica negativa em relação ao Congresso foi um dos fatores que contribuíram para a derrota do governo na questão do IOF.

Desde o mês de junho, a administração federal começou a perceber o potencial de abordar a questão dos impostos sobre os ricos, resultando em um aumento significativo de postagens nas redes sociais.

