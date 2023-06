‘Apoiamos Sabino, mas quem faz a mudança é o governo’, diz Bivar sobre troca no Turismo

Por mais votos no Congresso, Planalto articula com União Brasil substituir a ministra Daniela Carneiro; presidente da legenda afirma que deputado é ‘bem credenciado’ para trabalhar com Executivo

Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Deputado federal Luciano Bivar, presidente do União Brasil



O presidente do União Brasil, deputado federal Luciano Bivar (União-PE), afirmou que o partido mantém a indicação do deputado federal Celso Sabino (União-PA) para assumir o Ministério do Turismo no lugar de Daniela Carneiro, atual ministra da pasta. No entanto, ele admite que a decisão só depende do governo federal. As informações são do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. Nas palavras de Bivar, Sabino goza de ‘grande prestígio’ e é ‘bem credenciado’ para trabalhar junto às pautas do Palácio do Planalto. “Nesse sentido, damos apoio a Celso Sabino sim. Agora, quem faz a mudança é o governo, nós não somos o governo”, disse o presidente do União Brasil.

Além do Ministério do Turismo, o União Brasil comanda as pastas da Integração Regional e Comunicações. Mas só o ministério de Daniela está mesa de negociações do Planalto com o partido por mais votos no Congresso, porque não tem entregado apoio suficiente ao governo. Daniela Carneiro é esposa do atual prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, o Waguinho (Republicanos). A cidade, que fica na região metropolitana do Rio, sempre foi reduto eleitoral de Jair Bolsonaro, mas nas últimas eleições demonstrou um apoio significativo ao então candidato Lula, graças ao apoio de Waguinho à campanha do atual presidente.

Na última terça-feira, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, recebeu no Palácio do Planalto o vice-líder do União Brasil, senado Davi Alcolumbre (União-AP), em reunião a portas fechadas com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Padilha e Wagner tem tomado a frente das articulações do governo envolvendo trocas nos ministérios. Perguntado se a mudança no Turismo poderá acontecer já na próxima semana, Bivar disse que a decisão só irá depender do governo.