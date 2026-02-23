Após 2h30 de reunião, PF apresenta a Mendonça atualizações sobre investigações do caso Master

A expectativa é de que os investigadores finalizem nas próximas semanas o primeiro inquérito, que apura suspeitas de irregularidades na oferta de compra do Master pelo Banco de Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça se reuniu nesta segunda-feira (23) com a Polícia Federal (PF) em uma reunião que durou cerca de duas horas e meia, com a presença dos investigadores do caso. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, está em viagem ao exterior e não compareceu.

Em nota, o STF afirmou que o encontro serviu para discussão dos desdobramentos do caso do Master na Corte. “Durante a audiência, a Polícia Federal apresentou um relato atualizado sobre o estágio das apurações. O encontro também serviu para apresentação à Polícia Federal da lista dos processos da Operação Compliance Zero e desdobramentos correlatos que tramitam na Corte sob a relatoria do ministro”, diz a nota.

Em uma decisão proferida na semana passada, o ministro já havia reduzido o sigilo do caso e autorizado a retomada de diligências da PF e a ampliação da equipe de peritos para análise dos itens apreendidos nas duas fases da Operação Compliance Zero.

Agora, a expectativa é de que os investigadores finalizem nas próximas semanas o primeiro inquérito, que apura suspeitas de irregularidades na oferta de compra do Master pelo Banco de Brasília – barrada pelo Banco Central -, e ampliem a apuração de novas frentes que já estão abertas, como as suspeitas de irregularidades na contratação de influenciadores para atacar autoridades públicas.

Também nesta segunda-feira, Mendonça, novo relator do caso Master no Supremo, recebeu a equipe de advogados de Daniel Vorcaro, o dono do banco. Eles haviam pedido uma agenda com o ministro para expor os argumentos da defesa sobre o caso.

Por volta das 17h, uma equipe de delegados da Polícia Federal compareceu ao gabinete do ministro para conversar sobre as investigações. Eles relataram ao ministro o andamento do caso até o momento e discutiram uma relação de todos os processos relacionados ao caso Master que estão tramitando no STF.

