Após adiamento, PL anuncia filiação de Bolsonaro no próximo dia 30

Data foi definida nesta terça em uma reunião entre o chefe do Executivo e o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto

Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro vai se filiar ao PL



O PL informou nesta terça-feira, 23, que o presidente Jair Bolsonaro se filiará ao partido no próximo dia 30. O evento será às 10h30, em Brasília, no complexo Brasil 21. A data foi definida nesta tarde em uma reunião entre o chefe do Executivo e o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto e não estava na agenda do presidente. A filiação de Bolsonaro ao PL estava marcada para o dia 22, mas foi adiada. Segundo o partido, a decisão ocorreu em comum acordo “após intensa troca de mensagens” entre o mandatário e Costa Neto. Na semana passada, o presidente da sigla se reuniu com os dirigentes estaduais para discutir o assunto. Segundo o senador Jorginho Mello (PL-SC) relatou à Jovem Pan, na ocasião, o partido deu “carta branca” para que Costa Neto aparasse “todas as arestas” e acertasse a filiação de Bolsonaro.