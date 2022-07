Após Anitta pedir para Lula legalizar a maconha, Bolsonaro usa bom humor: ‘É o limite dela, né’

Recentemente, cantora declarou apoio ao pré-candidato petista na corrida presidencial e afirmou que irá atuar para que outras lideranças políticas apareçam para as próximas eleições

Clauber Cleber Caetano/PR Presidente Jair Bolsonaro comentou sobre as recentes declarações da cantora Anitta em apoio ao ex-presidente Lula



O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em Vitória do Mearim (MA) durante a manhã desta quinta-feira, 14, e comentou sobre a recente manifestação de apoio da cantora Anitta ao seu adversário nas eleições presidenciais, o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao ser questionado pelos repórteres, o mandatário debochou do pedido da funkeira para que o ex-presidente, caso retorne ao poder, libere a maconha. “Vi a Anitta cobrando do Lula, né? ‘Tô te dando o maior apoião. Libera a maconha aí, Lula! É o limite dela, né?'”, disse. Durante sua fala, Bolsonaro mostrou acompanhar os conteúdos publicados pela artista ao afirmar que já enviou um vídeo dela para o ministro da economia, Paulo Guedes. “Cuidado que você vai perder seu emprego”, debochou.

Influenciadora com mais de 63 milhões de seguidores no Instagram, o mandatário alegou que sua atuação pretende preservar a liberdade da população mais nova. “Que tem uma influência nos jovens [a funkeira], a gente reconhece. E o que eu faço para os jovens da Anitta? Eu tô garantindo a liberdade de vocês. Olha que o candidato da Anitta quer controlar as mídias sociais. E eu tô dando, como sempre, garantindo esta liberdade de vocês nas mídias sociais. Então, vocês podem estar aí ajudando a eleger um cara que quer tirar de vocês a liberdade que você têm”, finalizou.