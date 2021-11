Após Bolsonaro adiar filiação, Costa Neto marca reunião com dirigentes partidários

Filiação do presidente esbarra em alianças da sigla e não é consenso dentro do partido; encontro será nesta quarta

Reprodução/Facebook/Partido Liberal Dono do PL, Valdemar Costa Neto foi preso no escândalo do Mensalão



O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, vai se reunir com os líderes regionais do partido nesta quarta-feira, 17. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da legenda. Os dirigentes partidários devem se encontrar às 15h na sede nacional do PL. A reunião ocorre após o adiamento da filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que estava marcada para o dia 22. Segundo Costa Neto, a decisão foi tomada em comum acordo “após intensa troca de mensagens”. Já Bolsonaro afirmou que “tem muita coisa a conversar com Costa Neto ainda” para alinhar pautas conservadoras, questões de interesse nacional e internacional e os acordos políticos para as eleições de 2022. Como a Jovem Pan mostrou, a filiação de Bolsonaro ao PL esbarra em alianças da sigla no Norte e Nordeste. Integrantes do partido querem manter acordos com o PT e o MDB, por exemplo, e ameaçam deixar a agremiação caso a direção nacional exija total alinhamento ao presidente. Membros liberais da legenda também têm um acordo para apoiar a candidatura do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, à sucessão do governador João Doria, um dos principais adversários políticos de Bolsonaro.