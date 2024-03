Após depoimento, Mauro Cid volta a ser preso

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado a novo depoimento após vazamento de áudios publicados pela revista Veja, na noite de ontem

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO CPMI do 8 de Janeiro durante oitiva do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro



Mauro Cid voltou a ser preso nesta sexta-feira, 22. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado a novo depoimento após vazamento de áudios em que critica o STF e a Polícia Federal. Ele esteve no gabinete do ministro Alexandre de Moraes nesta sexta, 22, às 13h, e após o depoimento deixou o local preso. De acordo com informações do gabinete, Cid foi preso por “descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à Justiça”. O militar será encaminhado o Instituto Médico Legal, segundo o gabinete de Moraes.