Após encontro com Lira, Lula vai se reunir com líderes da Câmara de olho em melhor articulação

Presidente vai receber deputados federais nesta segunda-feira, 5, a partir das 17h, no Palácio do Planalto

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula se reuniu com Lira para um café da manhã no Palácio da Alvorada



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir com lideranças da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, 5, a partir das 17 horas, no Palácio do Planalto. A informação foi confirmada por interlocutores ao site da Jovem Pan. Sem uma pauta definida, a expectativa é que o mandatário agradeça aos líderes partidários pelo esforço desempenhado na última semana, para aprovação da MP dos Ministérios, e abra o diálogo para melhorar a interlocução entre o Executivo e o Legislativo da Casa, após admitir que o governo correu risco de ser derrotado no âmbito da análise da Medida Provisória (MP) 1154/2023, na última semana. O encontro com os líderes ocorrerá horas após a reunião entre Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Como o site da Jovem Pan mostrou, eles se reuniram para um café da manhã no Palácio da Alvorada. A reunião não constava na agenda oficial do mandatário, assim como o encontro com as lideranças. No encontro com Lula, Arthur Lira também teria dito que “a paciência da Câmara está no limite”, citando a não liberação de emendas, inclusive as impositivas, nos prazos acordados, o que reforça a necessidade de um encontro do mandatário com os líderes partidários.