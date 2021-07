Após live de Bolsonaro, Gilmar Mendes diz que voto impresso é ‘conversa fiada’

Em evento virtual do qual também participou o presidente da Câmara, Arthur Lira, ministro do STF afirmou que impressão do voto ‘não elidiria a fraude’, porque comprovante ‘já passou pelo programa’ da urna eletrônica

Nelson Jr./SCO/STF Declaração foi dada nesta sexta-feira, 30, em evento virtual promovido pelo Consultor Jurídico (Conjur)



Durante a semana, o presidente Jair Bolsonaro prometeu apresentar provas de que houve fraude nas eleições por meio das urnas eletrônicas em sua live semanal. Na noite desta quinta-feira, 29, porém, recuou, admitiu que não poderia comprovar nada, falou apenas em indícios e atacou o ministro Luís Roberto Barroso, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Horas depois da transmissão do chefe do Executivo federal, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que a discussão sobre o voto impressão é “conversa fiada”. “Essa ideia de que, sem voto impresso, não podemos ter eleições ou não vamos ter eleições confiáveis, na verdade, esconde talvez algum tipo de intenção subjacente, que não é boa”, disse o decano da Corte. “Vamos parar um pouco de conversa fiada. Claro que todos nós somos favoráveis à audibilidade da urna, e ela é auditável”, acrescentou o ministro.

O magistrado deu as declarações em um evento virtual promovido pelo Consultor Jurídico (Conjur). No encontro, do qual também participou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), Gilmar Mendes também questionou a solidez do voto impresso, principal bandeira de Bolsonaro. “A discussão sobre o voto impresso revela uma impropriedade. Se estamos a falar de fraude no programa, o voto impresso não elidiria essa fraude, porque aquilo que é impresso já passou pelo programa”, disse. Lira, por sua vez, destacou que disputou oito eleições e não há “nenhum fato que diga respeito a fragilidade no sistema ou fraudes”. O parlamentar do PP também afirmou que a PEC, de autoria da deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), deve ser derrotada na comissão especial que analisa a matéria – a votação do relatório do deputado Filipe Barros (PSL-PR) está marcada para o dia 5 de agosto. “A questão do voto impresso está tramitando na comissão especial, o resultado da comissão impactará se esse assunto vem ao plenário [da Câmara] ou não. Na minha visão, tudo indica que não”, avaliou.

Como a Jovem Pan mostrou, membros da comissão acreditam que a proposta será rejeitada por uma “margem segura”. É o que diz o deputado federal Fábio Trad (PSD-MS). À reportagem, ele estimou que o relatório deve ser rejeitado por 24 votos a 10. Na noite desta quinta-feira, após a live de Bolsonaro, Trad foi ao Twitter comentar as declarações do presidente da República. “Como membro titular da Comissão Especial da PEC do voto impresso, devo admitir – por uma questão de lealdade a vocês – que, antes da live de hoje do presidente Bolsonaro, eu estava convencido a votar não à PEC, mas depois da live fiquei mais convencido ainda”, escreveu. A rejeição à proposta também ocorre em partidos da base do governo. Há pouco mais de um mês, presidentes de 11 siglas, entre elas, Valdemar Costa Neto, do PL, e Ciro Nogueira, do Progressistas, fecharam questão contra a mudança do sistema de votação do país. O entendimento desencadeou um movimento das legendas, que alteraram os parlamentares indicados para o colegiado que analisa o texto.