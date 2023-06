Após perder o mandato, Deltan Dallagnol viaja aos Estados Unidos: ‘Novas aventuras’

Segundo assessoria, o ex-parlamentar foi a Chicago para palestrar em um evento cristão, que está financiando as despesas da viagem

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deltan Dallagnol vai palestrar em um evento cristão



Em foto publicada nos seus stories do Instagram, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), comunicou que viajou no último domingo, 18, para Chicago, nos Estados Unidos. “Novas Aventuras”, escreveu o ex-procurador da República na postagem. De acordo com informações da assessoria, Dallagnol viajou ao país norte-americano para palestrar em um evento cristão promovido pela Acton University, que também foi responsável pelas despesas de locomoção e estadia do ex-parlamentar. O retorno está previsto entre o dia 25 e o final de junho. Por decisão pautada pela Lei da Ficha Limpa, Dallagnol perdeu o mandato — os juízes entenderam que ele deixou seu cargo no Ministério Público para escapar de punições decorrentes da Operação Lava Jato. Assumiu seu lugar o deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR).