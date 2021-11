Após polêmica, Bolsonaro diz que não viu questões do Enem 2021

Na última segunda-feira, 15, o presidente já havia afirmado que as questões da prova ‘estavam ficando com a cara do governo’; afirmações foram feitas durante viagem ao Oriente Médio

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente falou sobre o Enem enquanto estava no Catar, nesta quarta-feira, 17



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que não viu as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021. A afirmação foi feita durante viagem do mandatário ao Catar nesta quarta-feira, 17. Ao ser questionado por jornalistas, Bolsonaro questionou se o Enem “mede algum conhecimento” e criticou a prova. “Olha o padrão do Enem no Brasil. Pelo amor de Deus. Aquilo mede algum conhecimento? Ou é ativismo político e na questão comportamental?”, afirmou Bolsonaro. Em seguida, o presidente afirmou que não teve acesso às questões da prova. “Não, não vi. Eu não vejo, não tenho conhecimento”, disse o mandatário. Na segunda-feira, 15, em Dubai, durante o terceiro dia de sua viagem oficial pelo Oriente Médio, o presidente afirmou que as questões estavam começando a ter a cara de seu governo. “O que eu considero muito é que começa a ter a cara do governo as questões da prova do Enem. Ninguém precisa estar preocupado com aquelas questões do passado, que caía tema de redação que não tinha nada a ver com nada, realmente é algo voltado para o aprendizado”, afirmou Bolsonaro em conversa com a imprensa.