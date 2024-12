Após receber alta, Lula diz que se sentiu ‘assustado e preocupado’, mas que nunca pensa que vai morrer

Mandatário revelou que precisará de um período de cerca de 60 dias para se sentir ‘mais ou menos tranquilo’ após os procedimentos cirúrgicos realizados na cabeça

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, de assessores e da junta médica, recebeu alta do Hospital Sírio Libanês



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre sua recuperação e os próximos passos em sua agenda após receber, neste domingo (15) alta do hospital Sírio-Libanês em São Paulo. “Nunca penso que vou morrer, mas tenho medo”, afirmou o presidente, que revelou que precisará de um período de cerca de 60 dias para se sentir “mais ou menos tranquilo” após os procedimentos cirúrgicos realizados na cabeça. Apesar disso, Lula tem uma reunião ministerial programada para ocorrer antes do final do ano. Durante uma coletiva de imprensa, a equipe médica do presidente apresentou detalhes sobre seu estado de saúde. Lula, demonstrando otimismo, afirmou que está “inteiro e com mais vontade de trabalhar”. O mandatário aproveitou o momento para revelar que a verdadeira gravidade de sua condição de saúde só se tornou clara após a realização de uma cirurgia para tratar um sangramento intracraniano.

Lula explicou que o sangramento foi consequência de uma pancada na cabeça, resultado de um acidente doméstico ocorrido em outubro. Embora tenha sentido dores de cabeça, ele inicialmente atribuiu os sintomas à exposição ao sol. No entanto, ao notar outros sinais, como lentidão nos movimentos e olhos avermelhados, decidiu buscar atendimento médico. “Eu fiquei um pouco assustado pelo volume de crescimento da quantidade de líquido na minha cabeça e com a urgência que eles pediram para me deslocar. Chegando aqui, nem sei quanto tempo eles demoraram para fazer a cirurgia”, disse. Ao chegar ao hospital, os médicos ficaram preocupados com os resultados da tomografia, o que levou à necessidade de intervenção cirúrgica. O presidente enfatizou a importância da equipe médica em sua recuperação e expressou sua gratidão pelo cuidado recebido. Apesar de estar em processo de recuperação, ele ainda relata sentir dores na cabeça.

Após receber alta, ele se recuperará em São Paulo antes de retornar à capital federal, Brasília. O presidente também abordou suas intenções para as festividades de fim de ano. Ele mencionou que ainda está avaliando sua participação no evento Natal dos Catadores, que acontece em São Paulo. Além disso, Lula confirmou que não fará viagens durante os feriados de Natal e Ano Novo, optando por passar essas datas em casa, ao lado de sua família.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA