Ministros celebram alta hospitalar de Lula

Presidente recebeu alta neste domingo (15) após fica cinco dias internado

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, de assessores e da junta médica, recebeu alta do Hospital Sírio Libanês



Ministros do governo Lula manifestaram sua alegria nas redes sociais após a alta hospitalar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A notícia foi recebida com entusiasmo, refletindo a preocupação e o apoio dos integrantes da administração. Sonia Guajajara, que ocupa o cargo de ministra dos Povos Indígenas, foi uma das primeiras a se pronunciar. Ela expressou sua satisfação pela recuperação do presidente e ressaltou a dedicação de Lula ao país, enfatizando a importância de sua liderança. Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos, também se juntou às comemorações. Ele afirmou que Lula está prestes a retornar totalmente às suas atividades, destacando a expectativa de que o presidente retome seu trabalho em breve. Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, fez questão de celebrar a alta hospitalar. Em sua mensagem, ele desejou saúde e força ao presidente, reconhecendo a importância de sua presença na condução do governo. Por sua vez, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, agradeceu a Lula por sua coragem e pelo compromisso com a justiça social.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA