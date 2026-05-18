Após visita a Bolsonaro, Carlos diz que PL apoiará Lira e Alfredo Gaspar ao Senado de AL

O ex-vereador afirmou que os deputados são ‘preparados, experientes e comprometidos com os valores’ defendidos pela ala bolsonarista

Guilherme Nery/CMRJ Carlos Bolsonaro informou que o pai definiu os dois nomes ao Senado



O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) informou no domingo (17) que, em sua última visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na prisão domiciliar, o pai definiu que irá apoiar os nomes dos deputados federais Alfredo Gaspar (PL) e Arthur Lira (PP) como os candidatos ao Senado Federal por Alagoas. Eles disputarão as duas vagas abertas para o estado nas eleições deste ano.

“Em Alagoas, o presidente Jair Bolsonaro, toda a família Bolsonaro e todo o agrupamento de direita e centro-direita já têm definidos seus nomes para o Senado: Arthur Lira e Alfredo Gaspar de Mendonça. São nomes preparados, experientes e comprometidos com os valores que defendemos para o Brasil”, disse Carlos Bolsonaro para jornalistas durante o evento “Acorda Brasil”, em Maceió.

O ex-presidente da Câmara Arthur Lira já lançou sua pré-candidatura ao Senado Federal em março deste ano, em um evento com lideranças políticas em Maceió. Há uma movimentação para que ele se filie ao Partido Liberal (PL), de Jair Bolsonaro, mas atualmente ele está definido como pré-candidato pelo Partido Progressistas (PP).

Já o deputado federal Alfredo Gaspar lançou sua pré-candidatura pelas redes sociais, em abril deste ano, pela sigla de Bolsonaro. Ele se filiou ao PL em março, deixando o União Brasil. Ao ingressar no partido, ele assumiu a presidência estadual da sigla, substituindo o ex-prefeito de Maceió, JHC.

Em Alagoas, duas vagas ao Senado estarão em disputa em outubro. Os mandatos dos senadores Renan Calheiros (MDB) e Fernando Farias (MDB) se encerram em janeiro de 2027.