Aras publica vídeo em que afirma que PGR vai garantir um ‘7 de setembro seguro’

Gravação mostra trechos de reunião em que o procurador-geral fala sobre medidas para prevenir ‘eventuais distúrbios’ e atos de violência

Marcelo Camargo/Agência Brasil Aras menciona a representantes de partidos da oposição quais medidas preventivas o Ministério Público da União está adotando



O procurador-geral Augusto Aras publicou um vídeo nesta terça-feira, 26, onde afirma que a Procuradoria-Geral da República (PGR) vai agir para garantir “um 7 de setembro seguro em 2022”. A manifestação do magistrado foi feita novamente em seu canal no Youtube, também utilizado na semana passada para o procurador afirmar que não aceitará “alegações de fraudes” nas eleições. Assim como na ocasião anterior, a nova gravação apresenta trechos de uma conversa anterior de Aras, onde ele menciona a representantes de partidos da oposição quais medidas preventivas o Ministério Público da União está adotando para prevenir “eventuais distúrbios” no dia da independência. “Nós estamos trabalhando tal qual ano passado. Esse é um trabalho de investigação que nós estamos monitorando em todo o Brasil”, iniciou o procurador aos presentes.

” Vamos às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo”, afirmou o mandatário, sendo ovacionado pelos presentes. Nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, youtuber bolsonarista investigado por publicar vídeos ameaçando membros do STF e e lideranças da esquerda, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em gravação feita horas antes de ser preso, na sexta-feira, 22, o influenciador convocou seus seguidores para invadirem a Suprema Corte no protesto de 7 de setembro. “Não precisa dar porrada no Moraes, encher a cara do Barroso de tapas, basta que a população não permita que esses caras entrem na padaria, açougue, no shopping”, afirma no vídeo.