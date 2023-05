Arcabouço fiscal mobiliza governo por pressão no Legislativo

Planalto quer votar a proposta até a quarta-feira, 17, e já avisou que não irá tolerar racha na sua base legislativa

Após a reunião de líderes, membros do governo Lula e parlamentares se reúnem, na noite desta segunda-feira, 15, na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O Palácio do Planalto quer votar a proposta até a quarta-feira, 17, e, como a Jovem Pan antecipou, já avisou que não irá tolerar racha na sua base legislativa. Chegaram à casa de Lira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo; a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ); os deputados Marcos Pereira (Republicanos-SP), vice-presidente da Câmara, e Fábio Macedo (Podemos-MA); Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). O líder da minoria na Câmara, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também participa da reunião que ocorre neste momento. O relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) integra o grupo.