Arthur Lira apoiará candidatura de Hugo Motta à presidência da Câmara dos Deputados, diz líder do PT

Reprodução Arhtur Lira declara apoio à Hugo Motta para presidente da Câmara



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, apoiará a candidatura de Hugo Motta, do Republicanos do Rio de Janeiro, para sucedê-lo. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (11) por Odair Cunha (PT-MG), líder do PT na Câmara. Os três se reuniram na tarde desta quarta com outros líderes de partidos com bancadas representativas na Casa, como Altineu Cortes (PL-RJ), Doutor Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL).Lira considera que é fundamental ter uma definição sobre a liderança da Câmara antes do retorno das atividades legislativas em outubro. Ao apoiar Motta, ele também busca aumentar a visibilidade do candidato em um momento em que as negociações entre os partidos União Brasil e PSD estão em evidência. Essa estratégia pode ser crucial para consolidar a candidatura de Motta.

Hugo Motta ganhou destaque na corrida pela presidência da Câmara após a retirada de Marcos Pereira, atual presidente do Republicanos. Ele já conta com o respaldo de seu partido e do PP, além de estar em busca de apoio de outras legendas, como o MDB e o PL. A disputa pela Mesa Diretora também inclui outros nomes, como Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, Antonio Brito, do PSD, e Isnaldo Bulhões Jr., do MDB de Alagoas. A eleição para a nova Mesa Diretora está agendada para fevereiro de 2025, e a definição do apoio de Lira pode influenciar significativamente o cenário político.

