Lula reafirma compromisso do Brasil com imigrantes da Venezuela: ‘Necessidade de sobrevivência’

Presidente também anunciou a criação de uma Autoridade Climática Nacional e a distribuição de purificadores de água, visando melhorar as condições de vida da população afetada pela escassez hídrica

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Lula pretende visitar Roraima nos próximos dias



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou o compromisso do Brasil em receber os imigrantes da Venezuela que buscam abrigo no país. Em entrevista à Rádio Norte FM, ele enfatizou a necessidade de tratar essas pessoas com dignidade, ressaltando que muitos estão fugindo de situações extremas de sobrevivência. “O ministro das Relações Exteriores está com orientação e determinação da Presidência da República para que a gente trate com muito respeito as pessoas que estão vindo para o Brasil por necessidade de sobrevivência.”, declarou. “Você sabe que o ser humano é meio nômade, quando ele não tem onde comer, quando ele não tem onde trabalhar, ele fica procurando outros lugares”, acrescentou Lula. Lula destacou que o governo federal deve apoiar o estado de Roraima na educação e no bem-estar dos imigrantes, evitando que enfrentem dificuldades adicionais.

“Essas pessoas que estão vindo para cá vão ter que ser bem tratadas e o governo federal tem a obrigação de ajudar o estado de Roraima a cuidar da educação dessa gente, a cuidar da manutenção dessa gente, porque nós não queremos que essas pessoas venham para cá e passem mais necessidade ainda do que já passava na Venezuela”, continuou o presidente. Lula também revelou planos de visitar Roraima para dialogar com o governador Antonio Denarium sobre a situação dos imigrantes, e expressou otimismo em relação ao futuro da Venezuela, desejando que o país retorne à normalidade, o que possibilitaria o retorno dos venezuelanos a suas terras. Ele não reconhece a reeleição de Nicolás Maduro até que as autoridades do país apresentem as atas da votação.

A Operação Acolhida, uma iniciativa do governo brasileiro em colaboração com várias organizações, tem sido fundamental para atender às necessidades dos imigrantes. Desde o início da operação em 2017, mais de 1,1 milhão de venezuelanos cruzaram a fronteira e muitos deles permanecem em abrigos em Roraima, onde recebem assistência. Além das questões relacionadas aos imigrantes, Lula anunciou novas ações para enfrentar a seca no Amazonas. Entre as medidas, está a criação de uma Autoridade Climática Nacional e a distribuição de purificadores de água, visando melhorar as condições de vida da população afetada pela escassez hídrica.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA